Tumblr pode levantar até U$100 milhões - Link - Estadão

BANGALORE – O serviço de blogs Tumblr está perto de levantar de US$ 75 milhões a US$ 100 milhões em capital de risco, o que daria à empresa valor de mercado de US$ 800 milhões, noticiou o Wall Street Jounal, citando fontes próximas ao assunto.

A Greylock Partners, cujo portifólio inclui o Groupon e o serviço Airbnb, foi citada como uma das grandes companhias que está participando do acordo, segundo a notícia.

O Tumblr e a Greylock não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

Em junho, a empresa iniciante em serviços para aparelhos móveis baseados em localização Foursquare levantou 50 milhões de dólares em uma rodada de financiamento comandada pela empresa de capital de risco Andreessen Horowitz.

Entre os atuais investidores do Tumblr figuram a Spark Capital, a Union Square Ventures e a Sequoia Capital, segundo o site do serviço.

