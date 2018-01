Tumblr tem falha de segurança no iOS - Link - Estadão

Aplicativo da rede social não codificava as senhas dos usuários; empresa recomenda atualização e troca de senha

SÃO PAULO – O Tumblr se apressou e publicou nesta quarta-feira, 17, uma atualização para seus aplicativos para iPhone e iPad depois que um pesquisador descobriu uma falha de segurança no programa. O aplicativo da rede social, comprada recentemente pelo Yahoo por US$ 1 bilhão, enviava as senhas dos usuários aos servidores do Tumblr sem qualquer método de codificação.

A brecha de segurança foi revelada pelo site The Register nesta quarta-feira, 17. Segundo a denúncia, o aplicativo do Tumblr não codificava as senhas dos usuários no momento do primeiro login ao enviar os dados do usuário por meio de redes Wi-Fi.

Com isso, as senhas eram enviadas em “texto puro” e estavam sujeitas a interceptações de alguma pessoa mal intencionada.

O Tumblr confirmou a falha e fez um alerta para que todos os usuários do sistema iOS, da Apple, atualizem a última versão do aplicativo, divulgada hoje. A rede social recomendou que todos os usuários troquem suas senhas do serviço — e em qualquer outro serviço em que o mesmo código de acesso estava sendo usado.

“Nós temos muita preocupação com a segurança dos usuários e nos desculpamos tremendamente por esta falha e este inconveniente”, disse a empresa em seu blog.

A falha foi descoberta por um pesquisador contratado para verificar a segurança de certos aplicativos em celulares de uma empresa.

