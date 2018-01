Túnel do tempo: internet em 1993 - Link - Estadão

Túnel do tempo: internet em 1993

Nem parece que faz tanto tempo. Mas são quase 20 anos desde 1993. Naquela época, a internet engatinhava e mesmo quem estava envolvido com o desenvolvimento da rede não sabia muito bem que rumo as coisas tomariam. O vídeo abaixo, do arquivo da rede de TV CBC, é um bom exemplo da surpresa e confusão que uma invenção com tanto potencial causou:

31/12/2009 | 15h42