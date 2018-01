TV 3D ainda não atrai consumidores - Link - Estadão

Um estudo sobre como as pessoas reagem aos televisores 3D afirma que menos consumidores se mostram interessados na tecnologia depois de experimentá-la.

Ainda assim, 52% dos consumidores que testaram TVs de três dimensões disseram que a experiência foi melhor do que esperavam, de acordo com um estudo conduzido pela Nielsen para Associação para o Marketing de TV à Cabo e Telecomunicações, dos Estados Unidos. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira, 9.

—-

“Existe muito interesse nas TVs 3D, mas, para se tornar um sucesso, muitas barreiras precisam ser solucionadas”, diz Char Beales, presidente e CEO da associação.

Além do custo para comprar um televisor 3D — em um momento em que a tecnologia ainda está começando a entrar no mercad0 –, os óculos necessários para assistir ao conteúdo tridimensional são o maior obstáculo. Mais da metade (57%) das pessoas pesquisadas citaram os óculos como principal razão para não comprar o aparelho. Quase 9 em cada 10 pessoas se preocupam com o fato de os óculos as impedirem de realizar outras tarefas enquanto a TV está ligada, afirma o estudo.

A pesquisa sugere que a tecnologia só vai avançar realmente quando surgirem TVs que não requerem óculos, afirma o presidente da associação.

A quantidade de pessoas interessadas em comprar uma TV 3D no próximo ano caiu depois que essas pessoas viram como a TV funcionava, diz o estudo da Nielsen.

As pessoas também se preocupam que ainda não existe uma programação em 3D disponível para fazer a compra valer a pena.

Mais de três quartos dos entrevistados disseram que assistir a eventos especiais em 3D, como a transmissão esportiva ou filmes, seria melhor do que em televisores tradicionais.

Sete em cada 10 pessoas que jogam games expressaram interesse em usar a tecnologia nos jogos.

A pesquisa foi conduzida com 425 pessoas escolhidas aleatoriamente, que responderam às questões e assistiram à 30 minutos de pr0ogramação em uma televisão 3D. A margem de erro é de 5%, para cima ou para baixo.

/DAVID BAUDER (ASSOCIATED PRESS)