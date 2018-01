TV 3D: em abril no Brasil - Link - Estadão

As primeiras TVs 3D do País começarão a ser vendidas no dia 15 de abril nas lojas Fnac. Serão dois modelos da LG: séries LX9500 (55”, 47”) e LEX6500 (42”, 47”, 55”). O preço vaira entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. No segundo semestre serão vendidos outros dois modelos (séries LEX9 de 72” e 60” e LEX8, de 55” e 47”). A expectativa é que as vendas alavanquem por causa da Copa do Mundo.

Leia também:

Os primeiros passos da TV 3D no Brasil

TVs 3D chegam ao Brasil em abril