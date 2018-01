TV 3D na França aposta em esporte e sexo - Link - Estadão

As empresas francesas estão apostando em esportes e pornografia para atrair telespectadores à compra de TVs 3D. “Os telespectadores estendiam os braços para apanhar as balas nos comerciais em 3D da Haribo exibidos em cinemas. E quando seios saltam da tela, é a mesma coisa — as pessoas estendem as mãos para tocá-los,” disse Philippe Gerard, co-fundador da 3Dlized, que está trabalhando com Marc Dorcel, produtor de conteúdo adulto, em novas produções tridimensionais.

Especialistas consideram que futebol, boxe e rúgbi, bem como outras formas de entretenimento, a exemplo de ópera, balé e shows eróticos, devem liderar a campanha de atração.

Outros tipos de imagens, como as exibidas em telejornais, são vistas como inapropriadas à nova mídia.

“Ao contrário da televisão HD, a 3D não significa uma transformação da TV em curto prazo. Não vamos dizer aos franceses que, se não comprarem um televisor 3D amanhã, não terão televisão para assistir,” disse Gilles Maugars, diretor assistente de tecnologias da rede de TV TF1, à Reuters.

Mulher usa óculos 3D em projeção em Tóquio (Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters)

O grupo de pesquisa de mercado Gfk considera que as vendas na França devam chegar a 200 mil unidades até o final do ano, e estima que apenas em maio as vendas atinjam mil unidades. As fabricantes demonstram mais otimismo, e planejam vender meio milhão de televisores 3D este ano.

A Gfk estima que as vendas gerais de televisores crescerão em 18% este ano na França, para 8,7 milhões de unidades. Os preços dos televisores 3D começam em 1,3 mil euros (US$ 1,6 mil), e mais US$ 100 pelo par de óculos especiais, que todos os espectadores precisam usar.