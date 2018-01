TV Android - Link - Estadão

A empresa sueca People of Lava será o primeiro fabricante mundial de televisores equipados com o sistema Android, do Google.

A TV, que entrará em testes no segundo semestre, ainda não tem as especificações fechadas, mas a tela será de LCD, iluminada por LED, de 42 polegadas full HD.

A People of Lava anunciou que a TV virá com aplicativos como navegador, Google Maps, além de permitir que outros aplicativos, como clientes de Twitter e Facebook, sejam instalados.

O único problema é a usabilidade. Aplicativos que dependem pesadamente de texto vão precisar de teclado para oferecer uma boa experiência. E tem a questão da privacidade. Nem todo mundo quer compartilhar seus e-mails e mensagens com todos na sala em uma tela gigante…

O sistema pode ter futuro se acessar serviços online de distribuição de conteúdo, como o YouTube.

O preço estimado do aparelho gira em torno de US$ 2.500,00. Também está previsto o lançamento de versões de 47 e 55 polegadas.