TV e redes sociais; tudo ao mesmo tempo - Link - Estadão

Maioria dos brasileiros usa redes sociais enquanto assiste TV. Média é maior do que a mundial

SÃO PAULO – Uma pesquisa do Ericsson ConsumerLab realizada em 40 países mostrou que 62% das pessoas usam redes sociais enquanto assistem à TV. No Brasil esse percentual é ainda mais alto: 73%, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Entre os que ficam ligados na duas telinhas ao mesmo tempo, 25% usa a rede social para comentar o programa a que assiste.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A ligação entre as ferramentas de interação social e a televisão não são mero acaso. A empresa Hi-Mídia divulgou o estudo “Horário Nobre da Mídia Digital no Brasil”, em que constatou que o período preferido dos brasileiros para acessar a internet é entre 19h e 22h.

Não por coicidência, esse é também o horário nobre da TV, onde se concentram filmes, seriados e novelas de maior audiência. As principais atividades de quem frequenta o “primetime” brasileiro são as redes sociais (41%), ler e enviar e-mails (35%) e ler notícias (32%).

De olho nessa tendência de misturar plataformas, o canal pago Discovery vem desenvolvendo um projeto para integrar sua programação à internet.

Já existem aplicativos específicos para comentar e compartilhas opiniões e novidades sobre programas de TV. O GetGlue , com dois milhões de usuários, permite fazer check-in no seu programa favorito e encontrar pessoas que estejam vendo a mesma coisa que você.

Há ainda integração com o Facebook e Twitter. Outra opção é o Miso, que funciona de maneira semelhante.

—-

Leia mais:

• Foursquare da TV

• Uma rede social de entretenimento

(foto: reprodução)