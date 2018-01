TV estatal russa passará programa de Assange - Link - Estadão

Talk-show do fundador do Wikileaks foi anunciado esta semana e promete entrevistar ‘pensadores’ e ‘revolucionários’

SÃO PAULO – O canal de TV estatal russo Russia Today comprou os direitos de dez episódios de “The World Tomorrow”, talk-show de Julian Assange, fundador do Wikileaks.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Anunciado esta semana, o programa de Assange prometeu entrevistar “atores políticos”, “pensadores” e “revolucionários”. Seu objetivo é refletir sobre as mudanças que ocorrem no mundo. Segundo comunicado publicado no site do WikiLeaks, já foram concedidas várias licenças para transmitir o programa a emissoras de televisão a cabo, via satélite e da rede aberta, com um potencial de 600 milhões de espectadores.

O canal russo disse que começará as transmissões do programa em março. “Nossos espectadores poderão participar das discussões que serão apresentadas no programa”, declarou em um comunicado a editora-chefe do canal, Margarita Simonyan.

O Russia Today tem uma postura bastante crítica dos EUA e do Ocidente. Mas, quando o assunto é relacionado às autoridades do país, a postura é o oposto: a mais chapa branca possível. Enquanto exaltou, por exemplo, os protestos de Wall Street, por outro desqualificou as manifestações que aconteceram na Rússia no fim do ano passado.

Não faltou quem criticasse a parceria. Segundo publicou o Guardian, Alexander Lebedev, proprietário russo dos jornais ingleses The Independent e London Evening Standard, escreveu “Que vergonha, sr. Assange!” em seu Twitter e Facebook.

Tanto o governo russo quanto o canal tem apoiado Assange e o Wikileaks. Vladimir Putin, que governa a Rússia desde 2000 como presidente e primeiro-ministro, descreveu a prisão de Assange em 2010 como “hipócrita”.

Enquanto isso, Assange deve aparecer perante a Suprema Corte britânica em 10 de fevereiro para apelar da sentença de extradição para a Suécia, onde é acusado por duas voluntárias suecas do WikiLeaks de conduta sexual imprópria.

/ com informações da Reuters