TV Google - Link - Estadão

Depois de entrar no mercado publicitário da TV dos EUA, o Google dá mais um passo rumo à conquista do mundo televisivo. Segundo o Wall Street Journal, a empresa californiana irá lançar, juntamente com a operadora Dish Network, uma nova funcionalidade que permitirá ao usuário fazer buscas tanto pelo conteúdo transmitido pela Dish, quanto por vídeos na web a partir da set-top box de seu televisor.

As set-top boxes usariam o sistema operacional sem fio do Google, o Android. Também seria possível o próprio usuário montar sua programação a partir de suas pesquisas. Esse serviço, no entanto, não chegaria ao mercado tão cedo, pois os testes estariam sendo feitos, ainda de acordo com o jornal, com um número muito pequeno de funcionários do Google.

As ligações do Google com a Dish, uma rede por satélite da EchoStar, já estão consolidadas no campo da publicidade, com a parceria entre as duas para o lançamento do Google TV Ads. O serviço promete levar para a TV as transformações que o Google Ads levou para a publicidade online- medição precisa, publicidade relacionada a buscas e possibilidade de escolher qual nicho de público verá qual comercial. Segundo o Wall Street, espera-se que o novo serviço de buscas pela TV seja usado pelo Google Ads TV para mapear os gostos dos telespectadores e direcionar propagandas para públicos específicos.

Nem o Google nem a Dish Network confirmaram as informações dadas pelo Wall Street Journal.