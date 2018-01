TV sem TV - 28/08/2011 - Link - Estadão

Iconoclastia documentada

Às ruas. Banksy faz novo filme, dessa vez registrando os ativistas que exigem o absurdo

Banksy, o grafiteiro inglês que levou a arte de rua a um patamar que questiona até mesmo o que chamamos de arte, gostou de fazer filmes. Ele começou produzindo um documentário sobre um documentarista que estava fazendo um documentário sobre ele mesmo, em que aproveitou para misturar, radicalmente, as fronteiras entre realidade e ficção, entre a sofisticação e o grotesto, entre arte e comércio.

Exit Through the Gift Shop, do ano passado, foi até indicado para o prêmio de melhor documentário no Oscar de 2010. Ele volta à ativa com o programa de TV The Antics Roadshow, exibido na Inglaterra, em que exalta o ativismo iconoclasta, que vai para as ruas exigir o absurdo, como Michael Godin, que invadiu o quarto da rainha da Inglaterra, e Noel Godin, terrorista que ataca seus alvos com “tortas em vez de balas”.

O filme, em inglês, pode ser visto aqui:

Parte 1 - http://youtu.be/KauP7KoqO8M

Parte 2 - http://youtu.be/O-mfXso-7qI

Parte 3 - http://youtu.be/ItI_B_sBK2w

Parte 4 - http://youtu.be/SQgy8BXN35s

