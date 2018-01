TV sem TV: entre o mouse e o controle remoto - Link - Estadão

A série Lost é uma das protagonistas de um movimento que une tanto a popularização do MP3 quanto o sucesso do YouTube e do MySpace: a entrada da cultura digital no mundo do entretenimento. O que a torna tão especial é o fato de que seus criadores não só não consideravam os desdobramentos online de seu conteúdo, oficial ou não, prejudicial ao seu negócio, como tornaram estes diferentes ramos parte da mitologia – e do sucesso – de Lost.

De todas as mídias e gêneros afetados pela internet, a TV foi a que melhor soube encontrar um meio-termo entre sua natureza original e a entrada de uma nova audiência, multitarefa e disposta a participar do que acontece na tela.

O repórter Gustavo Miller, do caderno TV&Lazer, acompanha estas transformações desde os tempos em que era repórter no Link, mas já mantinha a coluna TV sem TV no suplemento dominical. E o bom filho à casa (ao Link, no caso) torna e amplia sua coluna ao transformá-la num blog sobre televisão e internet.

“A coluna já está no impresso há quase 3 anos”, explica o colunista/blogueiro. “Nela busco não apenas mostrar os vídeos ‘que bombam na internet’ mas também abrir espaço para novos talentos do audiovisual. Muita gente apareceu com um mero videozinho amador que funcionou como ponte para, depois, ir parar na televisão”.

As seções fixas da coluna no caderno de TV viram categorias do novo blog. “O Top 5 traz sempre um ranking temático, enquanto a Sessão Naftalina traz alguma preciosidade da TV que só existe online”, explica. “Na seção Clica Aqui, sempre chamo um convidado para indicar os seus vídeos prediletos que assistiu na internet”. Além disso, o blog também vai falar das iniciativas de emissoras e serviços de internet para aproximar o controle remoto do mouse, uma vez que é quase certo que computador e TV devem se tornar o mesmo aparelho nos próximos anos (ou meses? Vai saber…). Por isso deem boas vindas de volta ao Gustavo, que já na está blogando.