TV versus TV - Link - Estadão

Samsung LED Série 7000

É realmente difícil montar essa TV. Na caixa, vêm seis peças e doze parafusos. O manual ensina a montar duas delas usando oito parafusos. É um quebra-cabeça difícil de ser resolvido e se algo sair errado, TV tomba para a frente e lá se vão R$ 5.699. Se tudo der certo, essa Samsung da série 7000 se mostra uma boa TV. Com poucos cliques, ela converte qualquer imagem normal, em duas dimensões, para uma em 3D e, dependendo do conteúdo, o resultado fica muito bom. Não é necessária uma grandes distância para que se perceba o efeito 3D, o que significa que sua sala não precisa ser enorme ou parecer um corredor. A TV também acessa a internet e já vem com botões de acesso para sites como YouTube, Skype, Picasa e Twitter. O óculos que acompanha o aparelho funciona com bateria e usa tecnologia ativa.

AVALIAÇÃO | ***

PRODUTO | Samsung LED Série 7000

PREÇO | R$ 5.699

DETALHES | Tela de LED de 40 polegadas, Full HD, conversor digital embutido, acesso à internet, com entradas USB

* POSITIVO

CONVERSÃO 2D PARA 3D | Cria boas imagens e resolve a preocupação com a falta de conteúdo em três dimensões

* NEGATIVO

MONTAGEM | Manual pouco explicativo e que não descreve todas as peças necessárias quase inviabiliza a montagem da TV

LG Infinita Live Borderless LX9500

Depois de colocar um dos dois óculos (carregados por uma entrada USB) que acompanham essa TV, pode andar pela sala à vontade. O efeito 3D não se perde nem é distorcido conforme o espectador se move pelo cômodo – assista deitado no sofá ao lado da TV e tudo continuará com profundidade e volume. Conectando o televisor à câmera 3D (veja abaixo) da Fujifilm – que poderá ser comprada em um kit com a TV – é possível ver fotos em 3D e com uma boa definição. O Magic Motion, um dos controles remotos que vêm na caixa, é sensível a movimento e pode ser usado para as funções normais da televisão, para os jogos que já vêm instalados e também para navegar pela internet.

AVALIAÇÃO | ****

PRODUTO | LG Infinita Live Borderless LX9500

PREÇO | R$ 10.999

DETALHES | Tela de LED de 55 polegadas, Full HD, conversor digital embutido, acesso à internet, com entradas USB

* POSITIVOS

MAGIC MOTION | O controle, apesar de ter resposta lenta, ajuda na navegação e permite que se jogue os games já instalados

* NEGATIVOS

JOGOS INFANTIS | Para as crianças eles podem até interessar, mas os games já instalados não valem como diferencial

OUTROS PRODUTOS

HOME THEATER SAMSUNG

Com caixas de som sem fio, reproduz conteúdo 3D, acessa a internet, tem Wi-Fi e entrada USB.

PREÇO | R$ 4.999.

CAMERA FUJIFILM

Com 10 MP, tira fotos normais e 3D, não precisa de óculos para ver profundidade no visor. Será lançada em outubro, preço ainda indefinido.

BLU-RAY LG

Player Full HD, 3D, com acesso Wi-Fi a conteúdos online como YouTube.

PREÇO | R$ 749

