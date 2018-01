Tweet de qualquer lugar (mesmo) - e de graça - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/G82q7HoJi1Y" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Além disso, o co-fundador do Twitter, Biz Stone, disse no blog da empresa: “Bharti Airtel vai oferecer as pessoas em cada cidade, vila e nos menores lugares, a possibilidade de se conectar ao Twitter e desfrutar da troca de informações”. Já segundo Atul Bindal, presidente da Bharti Airtel, a Índia vai se tornar em breve o maior mercado para o Twitter no mundo. É esperar para ver!

via Ypsilon2