Tweet Seguro - Link - Estadão

Nas próximas semanas, o Twitter fará duas atualizações visando aumentar a segurança de seus usuários. Uma muda as regras que autorizam os aplicativos a acessar as contas dos usuários. A outra amplia o serviço de encurtamento de links do próprio Twitter. Todos os usuários receberam por e-mail, no fim da semana passada, um comunicado oficial sobre as mudanças.

Segundo ele, mais de 250 mil aplicativos já foram construídos usando a API do Twitter. API (Interface de Programação de Aplicativos, na sigla em inglês) é um código que permite que programadores criem páginas, aplicativos e ferramentas que usem as funções do site que o gerou. Por causa dele é possível twittar do TweetDeck ou postar uma foto no Facebook direto do celular, por exemplo.

A partir de agora, todos os desenvolvedores deverão usar a tecnologia OAuth para que um aplicativo acesse a conta de um usuário sem que este precise compartilhar sua senha com o programa. Isso significa que os aplicativos não poderão mais armazenar sua senha – sim, eles faziam isso – o que diminui os casos invasão e roubo de contas.

Todos os aplicativos autorizados a acessar a sua conta estão listados em Conexões (dentro da aba Configurações no site do Twitter) e as permissões podem ser canceladas a qualquer momento. Com a mudança, alguns deles devem pedir que você confirme a autorização para que eles continuem funcionando. Apps para desktop e celular poderão continuar pedindo a senha no primeiro acesso, mas depois também terão de usar o Oauth.

A segunda novidade diz respeito ao t.co, serviço do Twitter que encurta links, conta a quantidade de cliques em cada um deles e avisa caso o site para o qual o usuário estiver sendo redirecionado esteja na lista dos potencialmente perigosos. A principal diferença do t.co para os demais encurtadores é que, em vez de mostrar um link com caracteres aleatórios no final, ele mostra o nome do site para que o usuário saiba onde está clicando. Por enquanto está disponível apenas para Direct Messages, mas a expectativa é fazer que todos os links compartilhados pelo Twitter (via site ou aplicativos) sejam encurtados pelo t.co até o fim do ano.