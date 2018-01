Tweetbot dedura usuários piratas - Link - Estadão

Aplicativo para Twitter em iOS e OS X sugere mensagem de confissão a usuários que não pagam pela versão original

SÃO PAULO – O Tweetbot, um dos aplicativos mais conhecidos para acessar o Twitter no iPhone, iPad e Mac, resolveu chamar a atenção de usuários que não usavam a versão original (e paga) do software de uma forma diferente: dedurando-os no próprio Twitter com uma mensagem de “confissão”.

No campo de atualização do usuário “pirata”, aparece a seguinte mensagem: “Estou testando uma cópia pirata do @tweetbot e estou gostando muito, então vou comprar uma cópia!”.

O Tweetbot, com uma interface funcional, traz alguns diferenciais em relação ao aplicativo oficial do Twitter, como miniaturas das fotos com links no feed, a possibilidade de alternar entre as listas e a timeline e de não visualizar os tweets de alguém sem dar “unfollow” e a integração com o Favstar, que reúne os tweets mais favoritados e retweetados de cada usuário da rede social.

No entanto, a versão para iOS custa US$ 2,99 e, para Mac, US$ 19,99 – que, aparentemente, alguns não estão dispostos a pagar. Basta fazer uma rápida busca no Twitter para achar muitas dessas mensagens, que agora são retweetadas e comentadas.

Há quem possa reclamar de que o ato de publicar a confissão pirata do usuário sem seu consentimento é abusivo. Paul Haddad, da Tapbot, empresa criadora do app, afirmou ao site Gizmodo que a mensagem não é publicada de forma forçada, apenas aparece escrita no campo de atualização do usuário, sugerindo a publicação.

Você pode pensar: mas por que alguém tweetaria isso de livre vontade? Haddad questiona:

Estupidez?