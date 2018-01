Tweets direcionados - Link - Estadão

No evento Ad.tech em Londres nesta terça-feira, 21, Shiva Rajaraman gerente de produtos do Twitter anunciou um mecanismo de publicidade direcionada para seu serviço de mensagens patrocinadas. Lançado em abril, o Promoted Tweets permite que anunciantes comprem palavras-chave e selecionem os tweets que irão aparecer no topo da lista de resultados da busca pelos termos comprados.

Rajaraman afirmou que, a partir de agora, o Twitter permitirá que os publicitários mostrem tweets específicos de acordo com as pessoas e nas marcas que cada usuário segue. “Estamos começando com palavras-chave essenciais, mas o objetivo básico é construir interesses baseados em quem o usuário segue. Conforme a escala do serviço aumentar, acredito que veremos muitas oportunidades além da tradicional publicidade de marcas”, disse ele no evento.

No lançamento do novo design do microblog, Biz Stone, um de seus fundadores, afirmou que a nova estrutura traz novas oportunidades de publicidade. Os anúncios direcionados já são usados pelo Google e pelo Facebook e podem passar a ser um dos pilares de renda também do Twitter.