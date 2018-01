Tweets históricos - Link - Estadão

Tweets históricos

O Twitter existe há três anos, mas a comunicação em 140 caracteres é bem mais antiga do que isso. Partindo desse pressuposto, o pessoal do Historical Tweets tira um sarro da história transportando para o Twitter personagens e datas que marcaram o mundo. Estão todos ali: Darwin, Mozart, Anne Frank, Hitler, Ronald Reagan, Elvis, Michael Jackson – personagens da história, das ciências e da cultura pop do século XVIII até agora.

13/07/2009 | 15h58

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo