Tweets na Biblioteca do Congresso - Link - Estadão

Flickr – Rainer Ebert

Algo escrito por você pode figurar entre os mais de 21 milhões de livros da maior biblioteca do mundo, a Biblioteca do Congresso dos EUA. E você nem precisa de uma editora, basta já ter uma conta do Twitter. Aliás, se você já escreveu no site de microblogging, já está por lá.

A mais antiga instituição pública dos país acaba de comprar todo o acervo do Twitter, desde o primeiro tweet de Jack Dorsey, em 21 de março de 2006. O anúncio foi feito durante uma palestra para desenvolvedores do CEO da empresa, Evan Willians, e divulgado em 140 caracteres logo depois:

Mais de 50 milhões de tweets entram no ar todo dia – imagine então o quão entupidos de informação estão os computadores da instituição, agora. Em 2000, os servidores da biblioteca começaram a armazenar conteúdo tirado da web, principalmente aqueles postados em sites de políticos. Desde então, o arquivo já cresceu para mais 167 terabytes de dados.

Mensagens pessoais e direct messages não serão arquivadas, e o acervo deve ser consultado principalmente para pesquisas acadêmicas, diz o anúncio oficial da parceria.

“Não sou nenhum PhD, mas minha cabeça fica confusa só de pensar no quanto podemos aprender sobre nós mesmos com esse tanto de informações. E estou certo de que aprenderemos coisas que nenhum de nós podemos imaginar”, opinou Matt Raymond, que assina o blog da biblioteca.