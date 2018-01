Tweets patrocinados e obrigatórios - Link - Estadão

Anúncios inseridos na timeline serão mostrados até para quem não segue perfis das marcas

SÃO PAULO – O Twitter criou uma nova política para o seu serviço de tweets patrocinados, em que anunciantes pagam para aparecer em linhas de atualização alheias. Agora, mesmo os usuários que não seguem os perfis das marcas serão expostos às propagandas, e não poderão escolher apagar os tweets ou deixar de segui-los. Será obrigatório.

—-

Em julho, quando o Twitter começou a disparar tweets de propaganda, executivos ligados ao site disseram que seriam mostrados apenas anúncios de perfis que o usuário já seguisse, mas aparentemente eles mudaram de ideia.

De acordo com o blog do Twitter, o sistema usará um algoritmo para identificar quais os anúncios que provavelmente serão melhor sucedidos de acordo com o perfil e os gostos de cada usuário. Não haverá repetição do mesmo tweet ou promoção, ao menos por enquanto. Empresas como Disney, Pepsi e American Express já estrearam as novas ferramentas, na tarde desta quinta-feira.