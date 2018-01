Twibbon quer inaugurar conceito de 'comunidade' no Twitter - Link - Estadão

O Twibbon já promove mais de 3100 delas, de todos os tipos e nacionalidades: uma das mais populares é a IE6 must die (Internet Explorer 6 precisa acabar), com quase 9000 membros, mas o #ForaSarney também está lá, bem como uma campanha estrangeira de boicote a uma rede de supermercados. O Twibbon abriga todo tipo de causa.

Até por isso, e também talvez por causa da vantagem estética – o tal ‘selo’ que o serviço insere no avatar dos usuários é muito bonitinho -, além da inexistência do serviço de ‘comunidade’ no Twitter, os usuários do Twibbon estão usando a ferramenta para outras coisas que não, digamos, ‘causas’ e abaixo-assinados. Há Twibbons para fãs de True Blood, Harry Potter, Linux, Crepúsculo, New Kids On The Block… boa parte dos ditos abaixo-assinado criados são, na verdade, pretexto para inserir um selo nos avatares dos fãs.

Conversamos com Bob Thomson, co-fundador do Twibbon, e ele falou sobre como enxerga essa mudança de rumo da ferramenta. Para Bob, o conceito de ‘comunidade’ para qual os usuários estão usando o aplicativo faz parte do futuro do Twibbon e do Twitter em si.

Já que o Twibbon foi criado para facilitar iniciativas apoiando uma causa, como vocês se sentem com gente criando ‘causas’ que não apóiam nada – como ‘Harry Potter’ e ‘Crepúsculo’?

Você está certa ao dizer que o Twibbon foi originalmente concebido para ajudar a trazer atenção para causas valiosas. Quando causas como ‘Crepúsculo’ começaram a surgir, rapidamente chegamos a conclusão que o Twibbon não existe para julgar o que constitui uma causa ‘boa’ ou que valha a pena. Como deu para notar através de causas como ‘Fora Sarney’ ou ‘Indonesia Unite’, as que tiverem uma proposta mais significativa acabam gerando naturalmente mais apoio, mas o Twibbon foi criado para qualquer pessoa que queira expressar algo em que acredita fortemente.

O conceito de comunidades vai fazer parte do futuro do Twibbon. Na maneira como nós vemos, uma comunidade interativa de usuários do Twitter unidas pelo entusiasmo por uma causa tem vantagens sobre, digamos, uma simples petição. Com o desenvolvimento do aplicativo, esperamos que as páginas destinadas às causas se tornem ‘micro-hubs’ sociais – lugares que as pessoas visitem para ler updates em tempo-real, discutir assuntos relevantes e conhecer outras pessoas.

Você ficou decepcionado com o rumo que as coisas tomaram?

De forma nenhuma. É empolgante. O Twibbon existe há menos de um mês e todos os dias surgem questões novas, mas eu não diria que tomamos um rumo diferente do objetivo original. Somos sortudos de ter uma base de usuários muito criativa e participativa, e temos que balancear suas expectativas e recomendações com a nossa visão do aplicativo.

Sabemos que há causas maiores sendo apoiadas com a ajuda do Twibbon. Pessoalmente, quais são suas preferidas?

Um momento especial para nós foi quando fomos contatados pelo fundados do ‘Love 146′, um grupo de caridade que luta contra a exploração de crianças ao redor do mundo. A gratidão dele pelo papel do Twibbon em promover a causa foi bem motivador.

Outra causa, o Indonesia Unite – criada em protesto contra os bombardeios em Jakarta no começo deste mês – uniu mais de 10 mil pessoas e nós sentimos que deveríamos responder a esse esforço criando um ‘Twibute’, uma espécie de mosaico, para todo mundo que contribuiu pro sucesso da causa.

Você acha que as causas podem provocar alguma mudança se ficarem só online?

O que o Twibbon fornece principalmente é um espaço para usuários se unirem, compartilharem e mostrarem apoio a algo. A audiência que o Twitter fornece nos transforma na plataforma ideal para fazer um monte de barulho. E acreditamos que quando muito barulho é feito, as pessoas inevitavelmente percebem.

E vocês tem planos de contribuir para que as pessoas levem esse apoio para fora da internet?

Definitivamente temos vontade de estender a aplicação para além da web, no futuro. O potencial do Twibbon para organizar festivais improvisados, celebrações ou competições entre comunidades é bem interessante e ainda mantém o caráter espontâneo do Twitter.

Você tem intenção de ganhar dinheiro com o Twibbon?

Nossa prioridade agora é estabelecer o Twibbon como parte da malha do Twitter e expandir a experiência na web. Neste momento, gastamos a maior parte do nosso tempo mantendo o site e desenvolvendo novas funções para os usuários.