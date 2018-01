Mistura de Twitter com o Grooveshark, o Twisten.fm faz uma busca em todos os tweets que se referem a músicas e as disponibiliza para que possam ser ouvidas. O site sugere que seria uma forma de conhecer novas canções por meio do Twitter. Simples e eficiente! É como se cada tweet sobre música ganhasse um botão de play. Eis uma função que poderia ser incorporada à interface do Twitter, não?