Twitch cria estúdio para atrair gamers e anunciantes - Link - Estadão

Site teve 50 milhões de usuários ativos mensalmente em junho de 2014. FOTO: Reprodução Site teve 50 milhões de usuários ativos mensalmente em junho de 2014. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Twitch, serviço conhecido por permitir que qualquer pessoa faça streaming do vídeo de suas partidas de videogame, anunciou que está construindo um estúdio em São Francisco, a fim de atrair mais anunciantes e espectadores aos seus vídeos.

“Queremos testar novas maneiras em que os nossos produtores de conteúdo consigam fazer algo ainda mais interessante”, disse o COO do Twitch, Kevin Lin. “Não queremos fazer nosso próprio conteúdo”, advertiu o executivo. Criado a partir do serviço Justin.tv, o Twitch chegou a uma média de 50 milhões de usuários ativos mensalmente no último mês de junho, contra 35 milhões no mesmo período de 2013.

No novo estúdio, aberto a produtores de conteúdo selecionados, existirão equipamentos de TV próprios para alavancar a transmissão, com câmeras e dispostivos de áudio prontos para mostrar as partidas de videogame.

Em setembro do ano passado, o Twitch levantou US$ 20 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela publisher de games Take Two Interactive (responsável por sucessos como GTA), em um momento que o interesse por competições de eSports cresce no mundo todo. Em média, o site tem uma audiência diária de 100 minutos por usuário, dizem os executivos do Twitch.

Vale ainda lembrar que recentemente ocorreram boatos de que o serviço seria adquirido pelo Google pela soma de US$ 1 bilhão.

/ REUTERS