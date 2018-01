Twitte isso - Link - Estadão

O Twitter finalmente ganhou um botão oficial para compartilhamento de links — como o botão ‘Curtir’ (ou ‘Like’) do Facebook. A nova ferramenta faz contagem automática de retweets e permite que qualquer usuário logado publique um link em sua conta com apenas um clique.

—-

O botão foi desenvolvido em parceria com o TweetMeme, que já possuía ferramenta parecida, mas sob o status de não-oficial. O botão “Tweet” pode ser usado em qualquer site e está disponível em modelos com ou sem contador de retweets. Para personalizar o código de botão de acordo com suas necessidades, basta acessar o gerador oficial no Twitter.

O botão ainda permite editar o tweet, e ofere sugestões de pessoas para você seguir depois de postar. Confira no vídeo abaixo como ele funciona: