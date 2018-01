Twitteiros contra o preço do iPhone 3GS - Link - Estadão

Twitteiros, que já são usuários do iPhone, acharam abusivos os valores para migrar para o novo aparelho. Isso porque a operadora americana AT&T está cobrando um valor muito maior para quem já é cliente do que para novos assinantes (que pagarão o preço apresentado ontem pela Apple).

O modelo de 8GB, por exemplo, sai por US$ 499, enquanto novos clientes pagam US$99. O de 16GB, custa US$ 599 ao contrário de US$ 199. E o de 32 GB custará US$ 699 (em contraponto com os US$ 299 cobrado para novos assinantes).

Clientes da operadora O2, da Inglaterra, também fizeram um abaixo-assinado pelo mesmo problema.

A ferramenta usada é o site Twitition, uma mistura de Twitter com “petition” – abaixo-assinado em inglês. Mais uma das infinitas possibilidades que o Twitter está criando. Basta indicar o seu login e senha do Twitter para marcar seu protesto.