Twitter + Yahoo - Link - Estadão

O Yahoo planeja integrar o Twitter com os seus sites, em mais um demonstração de esforço da empresa para ganhar força na área de redes sociais da web. A parceria vai permitir que os internautas vejam e postem tweets sem sair dos sites do Yahoo.

Tweets poderão ser vistos e postados em sites Yahoo Foto: Reuters

A parceria entre os sites foi anunciada na terça-feira, 23, alguns meses após o Yahoo ter levado a público um acordo semelhante com o Facebook, a rede social mais popular do mundo.

2º ou 3º lugar?

Em Janeiro, o Facebook passou o Yahoo e tomou o posto de segundo site mais visitado nos Estados Unidos, de acordo com um relatório recente da firma de análises de internet, Compete. Porém, um estudo da comScore apontou que o Yahoo ainda mantém sua segunda posição com cerca de 164 milhões de visitantes e o Facebook ocupa apenas a quarta posição, com 112 milhões de visitantes, atrás da Microsoft.

Agora, com a parceria, o Yahoo passou a oferecer a busca por tweets – atualizada segundo a segundo – o que permite a busca em tempo real.

Executivos do Yahoo afirmam que a empresa está buscando meios de fazer com as mensagens postadas no Twitter ganhem maior relevância dentro dos seus sites, como customizar e selecionar os tweets que irão aparecer junto de um artigo (ao lado de uma reportagem sobre NBA, devem aparecer tweets com a opinião dos fãs de basquete sobre o tema, por exemplo).

O Yahoo não quis reveler os valores da transação, mas analistas afirmam que Microsoft e Google pagaram US$ 25 milhões para incluir as postagens no Twitter em seus sistemas de busca.