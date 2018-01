Twitter acaba com os GIFs animados no perfil - Link - Estadão

Mudança faz parte das novas políticas de uso do Twitter

SÃO PAULO – Não é mais possível usar um GIF animado na foto do perfil do Twitter. Os antigos GIFs continuam funcionando, mas não será mais possível trocá-lo ou incluir uma imagem em movimento nova.

O aviso já constava na Central de Ajuda do Twitter há um tempo, mas era possível burlar sabendo editar a foto corretamente:

A notícia do fim dos GIFs no Twitter ganhou destaque depois de um longo post de um colaboradores do site Buzz Feed ter notado a mudança. O Twitter ainda não deu uma declaração oficial sobre essa alteração. Na rede social reclamações já começam a aparecer.

