Twitter adia reparos por causa de manifestações no Irã - Link - Estadão

A ferramenta de microblogging foi usada durante toda esta segunda-feira por manifestantes que acreditam que o resultado das eleições iranianas, que reelegeram o presidente Mahmoud Ahmadinejad, foi forjado.

As hashtags #nomaintenance e #iranelection ficaram entre os trending topics da rede social, mostrando que os usuários do Twitter não queriam que ele saísse do ar nesse momento político importante.

Atendendo aos pedidos, o fundador do mecanismo, Biz Stone afirmou que a data da manutenção foi mudada. A paralização acontecerá amanhã, às 18 horas (de Brasília).