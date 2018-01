Twitter adota novo sistema de autenticação - Link - Estadão

Site lança sistema em duas etapas para aumentar segurança do usuário após série de ataques de hackers às contas de empresas

SÃO PAULO – Os últimos meses foram tensos para o Twitter. Uma série de ataques de hackers às contas de diversas empresas como o Burger King, Jeep, CBS, Fifa, Associated Press (AP) e, mais recentemente, o jornal Financial Times, colocaram a credibilidade da empresa em xeque.

Para aumentar a segurança dos usuários, o Twitter lançou nesta quarta-feira, 22, um sistema de autenticação em duas etapas, já usado por outras marcas como o Google.

A tecnologia envia um código em uma mensagem de texto por celular para ser usado a cada acesso. Dessa forma, quando o usuário entrar no Twitter, uma tela vai solicitar que o dono da conta informe o código enviado para o número de telefone cadastrado, além da senha.

Para funcionar, sistema deve ser habilitado no menu configurações da conta do usuário. FOTO: Reprodução

O sistema será liberado para todos os usuários do Twitter ao longo dos próximos dias. Mas para que funcione, o usuário deverá habilitá-lo no menu configurações, escolher a opção “segurança da conta – exigir um código de verificação para eu entrar” e cadastrar um número de telefone para envio do código a ser usado nos próximos acessos.

O Twitter ressalta em seu blog oficial que apesar de aumentar a segurança, o sistema em duas etapas não garante total proteção a uma conta. Por isso, criar uma senha “forte” continua sendo importante.

Assista ao vídeo que explica o funcionamento da autenticação em duas etapas:

