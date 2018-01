Twitter agora permite que usuários ganhem dinheiro com vídeos ao vivo - Link - Estadão

Kacper Pempel/Reuters Twitter abandona os 140 caracteres originais. Rede passa a testar um limite de 280.

O Twitter lança nesta quarta-feira, 21, um sistema que vai permitir que usuários ganhem dinheiro com as lives feitas na rede social através do Periscope. A iniciativa é uma maneira encontrada pela companhia para tentar competir com o YouTube no lançamento de influenciadores digitais.

Com a mudança, as pessoas que estiverem vendo vídeos ao vivo no Periscope poderão enviar uma série de “presentes” em formato de coração para o usuário que estiver fazendo a transmissão. Essas figurinhas, no entanto, precisarão ser compradas. Os usuários que receberem um valor aproximado de US$ 175 em presentes no serviço serão chamados de “super broadcasters” e poderão sacar a quantia em dinheiro.

Por causa de taxas de processamento, os produtores de vídeo só receberão cerca de 70% da receita ganhada, informou o Twitter. A companhia se recusou a fornecer uma estimativa potencial de sua receita com o serviço.

No começo, só transmissões feitas nos Estados Unidos estarão com a função habilitada, mas o Periscope espera expandir para outros países logo. “A meta é permitir que todos que queiram fazer transmissões possam usar esse recurso”, disse Sara Haider, diretora de engenharia da Periscope.

Serviços. O Twitter lançou o serviço de vídeos ao vivo chamado de Periscope em 2015. De acordo com a empresa, 77 milhões de horas de vídeo já foram geradas pelos usuários somente no primeiro trimestre deste ano. O número de visualizações, no entanto, não foi divulgado.

O YouTube, por sua vez, lançou em fevereiro um serviço de vídeos ao vivo para dispositivos móveis. A plataforma, por enquanto, é exclusiva para usuários que tenham mais de 10 mil assinantes.