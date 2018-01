Twitter agora roda vídeos e permite DMs coletivas - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta terça-feira, 27, duas novidades. A primeira é de que os usuários da rede social agora poderão subir vídeos de até 30 segundos diretamente pela plataforma. A outra é a possibilidade agora de enviar mensagens diretas (DMs) a grupos de até 20 pessoas.

Os novos recursos devem aparecer aos usuários gradativamente, ao longo desta semana.

Os vídeos de curta duração serão bem semelhantes aos do já conhecido Vine, rede social que pertence ao Twitter. Para gravar, basta tocar e segurar o ícone. Assim, é possível gravar diversas partes e editar os trechos posteriormente. A opção de subir vídeos já feitos (e que estão armazenados no celular) é possível, mas, por enquanto, somente no iOS.

You can now shoot, edit and share video on Twitter. Capture life's most moving moments from your perspective. pic.twitter.com/31JoMS50ha — Twitter (@twitter) January 27, 2015

A atenção dada ao vídeo é observada também no rival Facebook, que nos últimos tempos passou a priorizar conteúdos em vídeo na sua plataforma. No caso do Twitter, ao contrário do Facebook, os vídeos não rodarão automaticamente (autoplay).

“Nós pensamos, como seria Ferguson (em referência aos protestos nos EUA após morte de jovem negro pela polícia) se todos estivessem munidos de uma câmera de vídeo nos seus bolsos?”, disse Jinen Kamdar, diretor de produtos do Twitter, que lembrou ainda da selfie de Ellen DeGeneres com celebridades no Oscar. “Como seria o Oscar se o vídeo estivesse disponível na época?”

Já as mensagens diretas coletivas funcionarão da mesma maneira que os grupos de mensagens no Facebook ou WhatsApp. O usuário seleciona os contatos que quer adicionar e dispara conteúdos que podem ser textos, imagens, links e emojis.