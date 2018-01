Twitter alcançará 400 milhões de usuários só em 2018; diz relatório - Link - Estadão

SÃO PAULO – Apesar de ser um dos primeiros nomes que vêm à cabeça quando se pensa em redes sociais, o Twitter não é exatamente um dos serviços mais populares da web: hoje, a plataforma tem cerca de 255 milhões de usuários ativos mensalmente no mundo todo, atrás de serviços como o Facebook (1,3 bilhão de pessoas), o WhatsApp (500 milhões) e disputando com o Instagram (200 milhões) e o LinkedIn (187 milhões). E parece que a situação não vai melhorar muito.

De acordo com uma pesquisa divulgada pela consultoria eMarketer, o Twitter deve atingir 300 milhões de usuários mensalmente ativos apenas em 2016, e chegar a 400 milhões no final de 2018. A marca até pode impressionar, mas há tempos os executivos do microblog previram que teriam chego a 400 milhões de usuários já em 2013. Bater essa marca cinco anos depois (o que equivale a quase um século no ramo da tecnologia) é, no mínimo, frustrante.

Outro dado interessante da pesquisa da eMarketer é que boa parte desse crescimento não virá dos EUA, mas sim de mercados emergentes. “O crescimento do Twitter está concentrado nesses países. Índia e Indonésia, por exemplo, terão crescimento de 50% no número de usuários nesse ano, enquanto, nos EUA, o Twitter deve chegar a uma taxa de crescimento de apenas um dígito em 2015″.