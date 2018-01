Twitter anuncia diretor-geral para o Brasil - Link - Estadão

Guilherme Ribenboim, ex-diretor do Yahoo, assumirá o cargo na rede social, que deve abrir seu escritório no País em breve

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 7, o Twitter anunciou que Guilherme Ribenboim, ex-presidente do site de compras coletivas ClickOn, assumirá o cargo de diretor-geral da empresa no Brasil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O anúncio foi feito pelo próprio executivo em seu perfil na rede social, e depois confirmado em comunicado oficial da empresa. Sua função será gerenciar as operações e o escritório do Twitter no País, que deve ser lançado em breve – conforme anunciou a empresa no início de agosto.

FOTO: Reprodução

Formado em economia pela PUC do Rio de Janeiro, Ribenboim trabalhou por mais de 12 anos no Yahoo, onde foi diretor de e-commerce e diretor geral de marketing no Brasil, chegando a vice-presidente na América Latina. O executivo ingressou no Clickon em setembro de 2011, desta vez como CEO.

Escritório. Segundo a Junta Comercial de São Paulo, o Twitter iniciou suas atividades no Brasil em 29 de agosto deste ano, e registrou o endereço do estabelecimento no bairro do Paraíso, em São Paulo. O escritório terá suas atividades voltadas para a área de vendas.

Adam Bain, presidente responsável pela receita global da companhia, disse em agosto à Bloomberg que é interesse da rede social incrementar seus serviços publicitários nas regiões de rápido crescimento – e, segundo ele, a empresa está impressionada com o País.

O Twitter já está presente fisicamente em Nova York, Londres, Japão e Irlanda, além da sede, que fica em São Francisco. Há planos de expansão para Alemanha, Holanda, Espanha, França e Itália.

Em julho, a companhia anunciou em seu site três vagas para seu escritório em São Paulo, todas na área de marketing.

—-

Leia mais:

• O defensor do Twitter

• Twitter terá escritório no Brasil

• Em fase de migração

• Escritório aberto