Twitter anuncia fim dos apps do TweetDeck - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter anunciou que, a partir do dia 7 de maio, as versões do Tweetdeck para dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS deixarão de funcionar. A ferramenta ajuda usuários a ler, escrever e organizar as mensagens publicadas na rede de microblogs. A empresa anunciou também o fim da integração da ferramenta com o Facebook.

Em um post do no blog do TweetDeck, o Twitter disse que pretende focar no desenvolvimento do produto para web. “Nós últimos anos, percebemos uma tendência dos usuários utilizarem o TweetDeck para computadores e o Twitter nos dispositivos móveis”, diz o post.

Com o aumento dos investimentos no app do Twitter para mobile, que ganhou filtros para fotos e melhorias no sistema nos últimos anos, o Twitter afirma ter percebido que a melhor estratégia seria direcionar os investimentos para o TweetDeck na web. A empresa prepara uma versão específica para o navegador Chrome, do Google.

O Twitter comprou o TweetDeck em maio de 2011. A empresa não revelou os detalhes financeiros da aquisição, mas publicações da época estimaram que a rede de microblogs pagou por volta de US$ 40 milhões.

