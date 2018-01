Twitter anuncia pedido de abertura de capital - Link - Estadão

Empresa publicou informação nesta quinta-feira em seu perfil na rede social

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 12, que deu entrada no seu pedido de abertura de capital (procedimento conhecido pela abreviação em inglês IPO).

Em um tweet a empresa disse que registrou de modo confidencial um S-1 (documento com informações da empresa) na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). ”Este tweet não constitui uma oferta de venda de qualquer título”, a mensagem acrescentou.

We’ve confidentially submitted an S-1 to the SEC for a planned IPO. This Tweet does not constitute an offer of any securities for sale. — Twitter (@twitter) September 12, 2013

O documento, com as informações financeiras da empresa, é a primeira exigência para que uma companhia possa fazer uma abertura de capital nos Estados Unidos. Os dados podem ser revistos pela SEC, até que o pedido tenha a aprovação.

O fato do pedido ter sido feito de maneira confidencial indica que receita anual do Twitter é menor que US$ 1 bilhão. No ano passado o presidente Barack Obama sancionou a lei que permite a empresas entrarem com pedido de IPO de forma confidencial quando a receita é abaixo desse valor. Dessa maneira, os dados financeiros são compartilhados apenas com a agência reguladora, e não publicamente.

A oferta pública de ações poderá avaliar o Twitter entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões. Segundo a agência de notícias Bloomberg, o banco Goldman Sachs estaria coordenando o IPO do Twitter.

A empresa tem se preparado para a operação com contratações e aquisições. Entre estas, está a compra da empresa de publicidade móvel MoPub, anunciada esta semana.

Em entrevista ao Link em abril, quando as especulações sobre o IPO do Facebook já eram fortes nos Estados Unidos, Jack Dorsey, fundador do Twitter, não descartou a possibilidade de abrir capital, mas disse que o IPO não era uma meta. “Eu não acordo pensando no IPO. Acordo pensando por que não temos uma determinada ferramenta. Nosso maior desafio é aumentar a relevância”, disse.

Fundado em 2006, o Twitter tem 200 milhões de usuários ativos por mês e uma média de 400 milhões de tweets por dia.

/ Colaborou Ligia Aguilhar