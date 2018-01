Twitter anuncia recurso para eventos - Link - Estadão

O criador do Twitter, Evan Williams, anunciou ontem, 11, em San Francisco, a introdução de um novo recurso na ferramenta de microblogging que pode ajudar o site a cumprir a meta de um bilhão de usuários mais rapidamente. O “Twitter Events” deve funcionar da mesma forma que os “Trending Topics”, onde um algoritmo de busca detecta os termos mais repetidos por usuários em determinado local e período de tempo.

Segundo Ev, o Events será associado a ocasiões específicas, como shows, festivais, datas comemorativas e acontecimentos esporádicos. Evan é ex-CEO do Twitter, e recentemente retornou a empresa para integrar a equipe de produtos.

A ideia de integrar o Twitter a um calendário de eventos não é nova e já foi testada por diversos aplicativos de terceiros – sem muito sucesso. No entanto, como parte oficial dos serviços oferecidos pelo site, a ideia pode ganhar nova força, já que boa parte da popularidade do Twitter é atrelada à discussão dos acontecimentos do dia.

O serviço ainda não tem data oficial de estreia, mas a inteção de garantir o bilhão de usuários o mais rápido possível deve motivar sua rápida disponibilização.