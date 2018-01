Twitter atinge 1 bilhão de registros de usuários - Link - Estadão

Número não representa o número de contas existentes na rede social; hoje empresa divulgou sua retrospectiva de 2012

SÃO PAULO – Neste final de semana o Twitter ultrapassou a marca de um bilhão de IDs, de acordo com estatística do site Twopcharts. O ID é o número de registro exclusivo dado a cada conta feita na rede social e não significa que este é o número de perfis existentes no Twitter.

A conta com o ID 1 bilhão, por exemplo, não existe. Desde que atingiu o número maior que 500 milhões de IDs, o Twitter passou utilizar um formato diferente para fazer a numeração. A cada três números usados em sequência, eles ‘pulam’ os três seguintes.

De acordo com os cálculos do Twopcharts são cerca de 640 milhões de contas existentes no total, sendo que 72 milhões estão ativas. No total de conta já criadas, o cálculo é de que entre 10% e 15% foram deletadas ou suspensas. A estimativa para o número de 2 bilhões de IDs ser alcançado é de 436 dias.

Procurado pelo Link, o Twitter disse não comenta estatísticas de terceiros.

No Brasil

Embora não confirme esses dados, o Twitter divulgou hoje sua retrospectiva de 2012.

Com relação aos trending topics, entretenimento foi a categoria mais popular entre os usuários brasileiros. Entre 1º de março ao dia 31 de outubro, por exemplo, o termo Avenida Brasil foi recordista na rede social. Durante o último capítulo, foram 3.031 Tweets por minuto.

Entre os 10 principais termos que chegaram aos trending topics no Brasil estão o iPhone, o STF, Lula, Libertadores, Cachoeira, Lady Gaga, CPI, Enem, Ganso, UFC.

Mais dados podem ser visto no site 2012.twitter, onde também é possível ver como foi o seu ano no twitter.