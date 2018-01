Twitter busca mercado publicitário brasileiro - Link - Estadão

Em 2013 empresa quer mostrar que é capaz de ser ferramenta forte para a publicidade do país

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Dois meses depois do lançamento das operações no Brasil, o Twitter apresentar seus primeiros planos para o País. Com contratações a caminho e um escritório ainda provisório em São Paulo, a empresa fez nesta semana seu lançamento para o mercado publicitário nacional.

A intenção, de acordo com o diretor-geral do Twitter no Brasil, Guilherme Ribenboim, é a apresentar a ferramenta e as possibilidades que as operações no Brasil trazem para o mercado publicitário para ter um retorno futuro. “No primeiro momento a intenção não é vender serviços como o Tweet Patrocinado”, disse.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, 20, o diretor-geral do Twitter no Brasil, Guilherme Ribenboim, o diretor de marketing B2B, Guy Yalif, o vice-presidente de estratégia de marcas globais, Joel Lunenfeld e o diretor de vendas para médias empresas, John Ploumitsakos, reforçaram as intenções das conversas iniciais com o mercado publicitário nacional. Os executivos querem mostrar o poder de fazer algo criativo com o Twitter e trabalhar para que as empresas saibam usar a ferramenta de maneira orgânica e correta.

O Brasil, o terceiro país depois do Estados Unidos a ganhar um escritório próprio, chamou a atenção do Twitter por sua demanda publicitária e a grande audiência do site. Da mesma forma que na primeira divulgação em dezembro, os sinais de queda na audiência foram rebatidos. Segundo Ribenboim, são 200 milhões de usuários ativos no mundo, sendo 16% na América Latina. A intenção do Twitter é construir relações tanto com as maiores marcas do país, representadas por grandes agências, quanto com as empresas menores.

Diante do questionamento em relação ao Google e Facebook terem chegado antes no Brasil, Ribenboim não considera um problema. “São empresas complementares e diferentes.”

Até o fim do anos os três desejos para o diretor geral do Twitter no Brasil são: criar projetos de sucesso no mercado publicitário nacional, formar a melhor equipe possível e trabalhar com empresas de mídia, personalidades, fabricantes de celulares para incentivar e facilitar o uso do Twitter e melhorar o conteúdo disponível na ferramenta.

Recentemente a empresa lançou uma conta oficial nacional.