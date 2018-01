Twitter: campo de batalha por votos no Estado do México - Link - Estadão

??? Cresce a importância do microblog como ferramenta eleitoral no país

MÉXICO – O campo de batalha das eleições do próximo domingo, no Estado do México, além dos comícios e debates na televisão, tem se estendido também pelas redes sociais, que os três candidatos têm usado muito cuidadosamente.

—-

“Eles entenderam muito bem o impacto que o Twitter tem na opinião dos cidadãos mais críticos. Ou ao menos as suas equipes entenderem que isso é fundamental”, observou o repórter especializado em política 2.0, Eduardo Rodríguez, do portal Animal Político.

Eruviel Ávila, do Partido Revolucionário Institucional (PRI); Luis Felipe Bravo Mena, do Partido de Ação Nacional (PAN) e Alejandro Encinas, do Partido da Revolução Democrática (PRD), têm batalhado na internet, seja voluntariamente ou arrastados por seus adversários, pelos votos para o cargo de governador do Estado mais cobiçado do país.

Segundo as pesquisas, Ávila (ex-prefeito do município de Ecatapec) tem uma cômoda vantagem (cerca de 30 pontos porcentuais) sobre o esquerdista Encinas (ex-governador da capital mexicana), e dez pontos a mais que Bravo Mena, ex-secretário do presidente Felipe Calderón.

O Estado do México, conta com mais de 15 milhões de habitantes, sendo o maior colégio eleitoral do país. Seu controle representa uma importante ferramenta de articulação política. A eleição é vista como um termômetro para a corrida presidencial de 2012.

“Em 2009 pouquíssimos políticos estavam no Twitter, mas desde o ano passado isso mudou”, diz Rodríguez, salientando que o Twitter tem figurado como a mais promissora ferramenta de campanha no México.

Como mostra da penetração da rede social entre a classe política mexicana, nas eleições do Estado de Guerrero, realizada em janeiro, os candidatos vencedores, ao saber do resultado da apuração, comunicaram a vitória pelo microblog.

Na disputa eleitoral no Estado do México, quem conseguiu mais seguidores foi Ávila (44.653), seguido por Encinas (26.264) e Bravo Mena (14.867).

Com o fim da campanha, na próxima quarta-feira, 6, em cumprimento dos preceitos da lei eleitoral, os três candidatos terão de proteger suas contas, de modo que só seus seguidores continuem tendo acesso às suas mensagens.

O candidato que mais vezes twittou foi Ávila, mas quem mas respondeu a eleitores foi o conservador, Bravo Mena, em último lugar nas pesquisas. Encinas, publica tudo relacionado à sua agenda, com fotos.

Os três candidatos se submeteram também a uma entrevista pelo Twitter e cada um respondeu 10 perguntas dos internautas, enviadas para o Twitter de veículos de imprensa locais, como Milênio, Animal Político e MTV, e organizações civis, como a Fundar.

A página recebeu mais de 200 perguntas e teve quase um milhão e meio de visitas. Os três também responderam a uma entrevista em vídeo, que foi publicada no Youtube.

Os usuários puderam avaliar as respostas positiva ou negativamente na página; ao todo foram 4.500 avaliações desta maneria.

A web agora está bloqueada até depois das eleições pra não violar a lei eleitoral do México. Este domingo também ocorrem eleições de para governador e deputados nos Estados de Coahuila, no norte do país, e em Nayarit, ao oeste. Em Hidalgo, na região central haverá eleição de caráter municipal.

/EFE