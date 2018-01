Twitter chega a 145 milhões de usuários - Link - Estadão

No seu blog, o CEO do Twitter Evan Williams deu números interessantes sobre o crescimento do site, inflados graças ao aumento no número de usuários que acessam pelo celular.

Já são mais de 145 milhões de usuários cadastrados na rede e quase 300 mil aplicativos criados sob o protocolo OAuth. Este último número praticamente triplicou nos últimos cinco meses, logo após a Chirp, conferência de desenvolvedores do Twitter, ocorrida em abril deste ano.

Williams admira-se do “ecossistema evolutivo” criado em torno da plataforma que ele inventou ao lado do seu amigo Biz Stone.

O CEO é um dos sujeitos que ganharam destaque no mundo criando serviços inovadores que acabaram afetando as dinâmicas sociais em todo o mundo. Ele é um dos fundadores do Pyra Labs (que criou o Blogger, um dos mais populares publicadores de blogs) e um dos caras que nos deram o Twitter.

A revista Time colocou Evan na sua lista entre as 100 pessoas mais influentes do planeta e disse que os historiadores do futuro colocariam Evan Williams no mesmo nível de importância que Graham Bell, Guglielmo Marconi, Bill Gates e Steve Jobs.

Celular

Foi mais ou menos nessa época que Williams comprou um dos clientes para iOS (sistema operacional da Apple, utilizado por usuários do iPhone, iPod Touch, iPad), o Tweetie e modificou seu nome para “Twitter for iPhone”, porque usuários estavam tendo dificuldade em achar um app, já que nenhum tinha “Twitter” no nome. Aos poucos surgiram outros aplicativos como o “Twitter for Blackberry” e “Twitter for Android”.

Essa prática fez com que o número de pessoas usando aparelhos portáteis e utilizando o Twitter aumentasse. Novamente ele dá números. Usuários acessando o serviço através de aparelhos móveis cresceu 62% desde abril. E dos usuários novos, 16% começaram a utilizar no Twitter pelo celular (em abril eram 5%).

Já não sem motivos para se vangloriar, o CEO ainda comenta, sutilmente, que os “Promoted Products”, o serviço de publicidade deles, “excederam as expectativas”. Disse, por fim, que ainda há muito o que crescer e melhorar. A renda deles, pelo visto, foi a primeira da lista.

Os dez aplicativos mais usados