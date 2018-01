Twitter chega a 255 milhões de usuários e registra prejuízo - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter anunciou seu balanço do primeiro trimestre de 2014 nesta terça-feira, 29. A empresa registrou receita de US$ 250 milhões, ante US$ 114,3 milhões nos primeiros três meses de 2013, um crescimento total de 119% em um ano. No entanto, a empresa anunciou prejuízo líquido de US$ 132,4 milhões no primeiro trimestre, ou US$ 0,23 por ação, ante prejuízo de US$ 27 milhões, ou US$ 0,21 por ação, registrado em igual período do ano passado.

Os números superaram as expectativas dos analistas, que previam uma receita de US$ 241,5 milhões. Mas os dados sobre a base de usuários decepcionaram.

A empresa também anunciou ter 255 milhões de usuários ativos, ante 241 milhões no trimestre anterior, uma alta de 5,8% em três meses. No período anterior, o crescimento havia sido de 3,8%. Do total de usuários, 198 milhões usam a rede por meio de dispositivos móveis. Apesar do resultado mostrar uma recuperação da rede em relação aos trimestres anteriores, os investidores continuam preocupados com o ritmo de crescimento do site.

O serviço de mensagens curtas reforçou seu negócio de publicidade nos últimos meses, refinando sua capacidade de segmentação e introduzindo uma série de novos formatos de anúncios semelhantes aos que ajudaram a catapultar o Facebook para a linha de frente da publicidade móvel. Ao mesmo tempo, a empresa tem lutado para tornar seu serviço mais simples e atraente para o usuário médio da internet.

A fatia do Twitter na publicidade móvel em todo o mundo chegou a 2,4% em 2013, acima do 1,5% registrado um ano antes, de acordo com a eMarketer. Em contrapartida, a participação do Facebook mais do que triplicou para 17,5%, ante 5,4% em 2012.

“Tivemos um primeiro trimestre muito forte. O crescimento da receita acelerou na base de comparação anual, impulsionado pelo maior envolvimento e aumento dos usuários”, disse o CEO do Twitter, Dick Costolo, em comunicado sobre os resultados. A empresa anunciou projeção de receita de US$ 270 milhões a US$ 280 milhões para o segundo trimestre, ante US$ 272,9 milhões previstos por analistas.

O Twitter elevou ainda a previsão de receita para o ano fiscal do intervalo de US$ 1,15 bilhão a US$ 1,2 bilhão para o intervalo de US$ 1,2 bilhão para US$ 1,25 bilhão. No after hours, após a divulgação do balanço,as ações da empresa caíam 9,86%.

/ Dow Jones Newswires