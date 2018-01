Twitter coloca no ar sistema de listas. Saiba como ele funciona - Link - Estadão

O Twitter acabou de disponibilizar o seu tão falado sistema de listas. Para usar, não há muito mistério. Basta clicar em ‘Create a new list’ (Criar nova lista) no banner que está no topo da página, batizá-la e decidir se ela será pública ou privada. Do lado direito da home do seu perfil, ao lado dos seus followers, você verá quem te inclui em alguma lista e também quais delas você segue.

O grande lance da nova ferramenta é que agora, com um clique, você pode seguir todo um grupo de pessoas (algo que aplicativos como o TweepML já ofereciam). Uma das soluções, talvez, para o crescimento do serviço de microblogging.