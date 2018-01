Twitter com comunidades? - Link - Estadão

Twitter com comunidades?

É examente isso o que propõe o aplicativo Twinester: adicionar o conceito de comunidade ao serviço de microblogging. O site cria ‘ninhos’ restritos ou públicos entre os usuários cadastrados no serviço e interessados em um mesmo assunto. O curioso é que toda interação feita no Twinester é separada do Twitter. As mensagens postadas no site não são replicadas no seu perfil na rede social.

16/09/2009 | 19h18

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo