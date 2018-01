Twitter completa 7 anos de atividade - Link - Estadão

Criada em 2006, rede social relembra em vídeo os momentos mais marcantes ao longo dos últimos anos

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 21, o Twitter completa sete anos. Criada em 2006, a rede social conta hoje com mais de 200 milhões de usuários ativos, que trocam cerca de 400 milhões de tweets diários. Para celebrar a data, foi divulgado no blog da empresa um vídeo que mostra a criação e a evolução do Twitter ao longo dos anos, relembrando momentos e eventos importantes que popularizaram a rede social.

O vídeo destaca o papel do Twitter na transmissão rápida de informações, com seus 140 caracteres por tweet. A rede social foi se consolidando como a ferramenta para cobrir e comentar eventos em progresso, como a Copa do Mundo de 2010, a Primavera Árabe e o tsunami que atingiu o Japão, ambos em 2011, e as Olimpíadas de Londres, em 2012.

“Conforme crescemos, o Twitter se tornou a praça pública verdadeiramente global – o lugar público para se interar das últimas notícias, trocar ideias e se conectar às pessoas em tempo real”, escreveu no blog da empresa Karen Wickre, diretora editorial. O vídeo também relembra que o Twitter chegou até o espaço, com o tweet do astronauta e comandante Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield).

Inspirada na comunicação via SMS, a rede social foi criada em março de 2006 por Jack Dorsey e Biz Stone. No dia 21, @Jack twittou: “just setting up my twttr” (apenas configurando meu twttr). O serviço foi lançado em julho daquele ano.

No ano seguinte, dois recursos: as famosas hashtags (#) e os retweets. A popularidade veio então em 2007, no festival texano South by Southwest Interactive (SXSW), que triplicou o número de tweets diários até então.

Tweet de Barack Obama anunciando a reeleição – o mais retwittado da história

Aposta. O Twitter lançou suas operações no Brasil oficialmente há três meses, com foco comercial. Com contratações a caminho e um escritório ainda provisório em São Paulo, a empresa divulgou em evento seus planos para o mercado publicitário nacional. A intenção, de acordo com o diretor-geral do Twitter no Brasil, Guilherme Ribenboim, é a apresentar a ferramenta e as possibilidades que as operações no País trazem para a publicidade.

Até o fim do ano, os três desejos de Ribenboim são: criar projetos de sucesso no mercado publicitário nacional, formar a melhor equipe possível e trabalhar com empresas de mídia, personalidades, fabricantes de celulares para incentivar e facilitar o uso do Twitter e melhorar o conteúdo disponível na ferramenta.

A empresa continua buscando profissionais para trabalhar em seu escritório em São Paulo. No site de empregos do Twitter, há dez vagas abertas no Brasil.