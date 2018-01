Twitter compra empresa de inteligência artificial - Link - Estadão

SÃO PAULO – Na mesma semana em que apresentou resultados robustos, veio a público que o Twitter comprou a Madbits, empresa de “deep learning” (“aprendizagem profunda”), área que está na vanguarda da inteligência artificial.

O “deep learning” tem como objetivo fazer sistemas computacionais aprenderem a partir de algoritmos não-lineares, extraindo “conclusões” de diferentes camadas de representação de dados. Por exemplo, um sistema pode identificar uma imagem como sendo de um cachorro apenas a partir de componentes visuais, sem precisar de tags, nomes ou informações escritas.

Ou, como explica o comunicado no site da Madbits que fala da compra: “construímos tecnologia de inteligência visual que entende, organiza e extrai de modo automático informações relevantes de mídia bruta. Entender o conteúdo de uma imagem, com ou sem tags, é um desafio complexo”.

O uso de imagens é cada vez mais presente no Twitter, que rotineiramente introduz novos recursos para esse tipo de conteúdo. Em março, por exemplo, a rede social introduziu duas novas funções em sua versão para celular: a possibilidade do usuário “taguear” pessoas presentes em uma foto (como já pode ser feito no Facebook) e a capacidade de incorporar até quatro fotos em um tweet.

A tecnologia da Madbits pode servir para o Twitter em uma porção de casos. Pode ajudar os usuários a fazer buscas a partir de imagens ou ser usada para analisar imagens postadas para extrair informações depois usadas comercialmente.

Especialistas e empresas de inteligência artificial têm estado na lista de compras de várias companhias de tecnologia nos últimos meses.

- No início do ano, a startup Visual Graph, que desenvolve recursos de reconhecimento visual, foi vendida para o Pinterest,

- No fim do ano passado, o Facebook contratou o especialista em “deep learning” Yann Lecun para seu laboratório de inteligência artificial.

- Em março de 2013, o Google adquiriu a DNNresearch, com foco na área de “deep learning”;

- Entre agosto e dezembro de 2013, o Yahoo comprou as companhias IQ Engines, LookFlow e SkyPhrase. As duas primeiras são especializadas em reconhecimento de imagens e a terceira lida com busca de dados através da linguagem natural;

- O Dropbox adquiriu em setembro de 2012 a Anchovi Labs, responsável por um software de reconhecimento de objetos;