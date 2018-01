Twitter compra empresa de segurança - Link - Estadão

Aquisição da Whisper Systems, que faz softwares de segurança para aparelhos móveis, pretende fortalecer o Twitter

O Twitter adquiriu uma startup que fabrica softwares para melhorar a segurança e as configurações de privacidade de smartphones e outros aparelhos móveis.

Com a aquisição da Whisper Systems, o Twitter ganha tecnologia para fortalecer a segurança de seu serviço de microblogs e agrega à companhia um par de especialistas no campo de segurança online.

A Whysper Systems foi fundada no ano passado pelos especialistas em segurança Moxie Marlinspike e Stuart Anderson.

O Twitter não revelou o valor envolvido na transação e se recusou a dar mais detalhes sobre o acordo além de um comunicado.

O Twitter, que possui mais de 100 milhões de usuários ativos, permite que as pessoas enviem mensagens curtas de 140 caracteres para grupos de seguidores.

A Whisper Systems oferece programas que embaralham dados, conversas de voz e mensagens de texto em aparelhos móveis com o sistema operacional Android, para que hackers não possam acessar os dados.

