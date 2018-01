Twitter compra startup dona do app Cover - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta segunda-feira que adquiriu a Cover, startup dona do aplicativo homônimo, que gera telas iniciais customizáveis para smartphones Android. A startup confirmou a aquisição em seu blog, mas não confirmou valores pela transação.

“Estamos muito excitados em dizer que a equipe da Cover agora se unirá ao Twitter para levar o poder dos smartphones Android ainda além”, diz o texto, que comenta ainda que o aplicativo terá seu desenvolvimento em suspensão nos próximos meses, mas continuará disponível para download na PlayStore.

Ainda não se sabe também quais serão as utilizações da equipe do Cover no Twitter: analistas apostam que o apenas o conhecimento da empresa deve ser aplicado nas novas funções. Entre os destaques do Cover, está a função que identifica o momento que o usuário está e apresenta a ele os aplicativos mais recomendados para o momento — se ele está em horário de trabalho, apps de produtividade como o Evernote aparecem; em casa, Facebook, Instagram e games é que ganham prioridade.

Há ainda quem aposte que a Cover tentaria desenvolver para o Twitter algo semelhante ao fracassado Facebook Home – uma função que faz da tela inicial do smartphone a tela inicial da rede social.

Vale lembrar que não é só o Twitter que está investindo nesse setor: o Yahoo adquiriu em janeiro a startup Aviate, que continua a desenvolver suas funções sob as mãos da empresa de Marissa Meyer.