Twitter compra Tweetie iPhone - Link - Estadão

O Twitter anunciou a compra da Atebits, empresa responsável pelo Tweetie, o aplicativo do microblog mais usado em iPhones e Macs. A declaração foi feita pelo CEO Evan Williams no blog oficial do Twitter.

Nada de específico foi dito sobre o que será feito com o Tweetie, mas tudo indica que ele se tornará na a plataforma oficial do serviço no iPhone. Segundo o que divulgado, o aplicativo – que hoje custa US$2,99 – passará a ser gratuito em poucas semanas e Loren Brichter, criador do app, será uma peça chave no time responsável pelo acesso móvel ao Twitter e deve lançar a versão para iPad em breve.

O post ainda diz que desenvolvedores e produtores de conteúdo poderão criar ferramentas para o aplicativo que ajudem a integrar o Twitter com outras páginas.