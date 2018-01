Twitter confirma compra do TweetDeck - Link - Estadão

O Twitter confirmou nesta quarta-feira, 25, ter comprado a TweetDeck, uma empresa com sede em Londres que tem um programa para ajudar usuários a ler, escrever e organizar as mensagens publicadas no Twitter.

A empresa com sede em São Francisco (EUA), disse em seu blog que a equipe do TweetDeck se juntou à do Twitter. O TweetDeck continuará a operar a partir de Londres, onde tem 15 funcionários, e seus usuários poderão continuar a usando o programa.

O Twitter não revelou os detalhes financeiros da aquisição, mas reportagens publicadas anteriormente falam que a rede social pagou por volta de US$ 40 milhões pelo TweetDeck.

Fundada em 2008, o TweetDeck permite que os usuários do Twitter organizem marcas, celebridades, notícias e pessoas seguidas na plataforma de mensagens curtas. Os usuários também podem monitorar suas contas no Facebook, LinkedIn e em outras redes sociais.

