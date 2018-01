Twitter controla TTs; diz CEO - Link - Estadão

Dick Costollo afirmou que trending tópicos são gerados por algoritmo, mas pode haver intervenção da empresa

SÃO PAULO – No último domingo, 31, o termo “reasons to beat your girlfriend” (razões para bater em sua namorada) ficou entre os Trending Topics do Twitter. Uma usuária, Candance Kass, questionou: porque esse termo ficou nos TTs e expressões como #wikileaks e #FuckYouWashington ficam de fora?

O tweet dela mencionou a conta de usuário do CEO do Twitter, Dick Costollo. Ele respondeu pelo Twitter: embora os TTs sejam gerados por algoritmos, há interferência da empresa quando há conteúdo obsceno. “Os assuntos mais comentados são algoritmos, não são escolhidos por nós. Mas nós retiramos qualquer conteúdo obsceno. Eu também gostaria que conteúdos claramente ofensivos ficassem de fora”.

Na semana passada, o termo #foraricardoteixeira entrou para os TTs, mas logo depois saiu dos assuntos do momento. A justificativa foi a de que o sistema confunde as expressões repetidas muitas vezes em uma mesma mensagem com spam. As regras do serviço considera como abuso twittar muitas vezes sem agregar valor à conversa, apenas para manter o tema nos TTs.